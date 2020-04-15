НБУ отложил применение программных РРО для валютно-обменных операций на август

Национальный банк отложил до 1 августа 2020 года применение бизнесом программного регистратора расчетных операций, в частности во время осуществления валютно-обменных операций. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«В соответствии с законом норму относительно применения бизнесом программного регистратора расчетных операций, в частности во время осуществления валютно-обменных операций, отсрочено до 1 августа 2020 года. Ранее эти требования должны были вступить в силу 19 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу с 16 апреля этого года.

Предыстория

В январе 2020 года Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с законом «О применение регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Что изменил Нацбанк

Предусмотрено использование нового вида регистратора расчетных операций (РРО) – программного, а также создание во время валютно-обменных операций электронных расчетных документов, которые будут иметь такую же форму и содержание, как и их бумажные аналоги, сказано в сообщении.

Нацбанк внес некоторые другие уточняющие изменения, касающиеся порядка проведения валютно-обменных операций.

В частности, отменил необходимость проставлять в расчетных документах РРО такие реквизиты, как подписи кассира и клиента, оттиск штампа.

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