Центробанк Китая рекордно снизил одну из ключевых ставок

Центральный банк Китая усилил поддержку пострадавшей от коронавируса экономики, снизив одну из ключевых ставок до рекордного минимума и сократив объем средств, которые банки должны держать в качестве резервов примерно на $28 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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Что значит этот шаг

Суммарно эти шаги означают вливание в финансовую систему $43 млрд в преддверии выхода данных о ВВП в пятницу, которые, как ожидается, укажут на сокращение экономики на 6,5% в первом квартале — впервые более чем за 30 лет.

Народный банк Китая снизил процентную ставку в рамках годового механизма среднесрочного кредитования (MLF) до 2,95%, минимума с момента введения этого инструмента в сентябре 2014 года.

Ставка снижена на 20 базисных пунктов с прежнего уровня в 3,15%.

На что это повлияет

Этот шаг, вероятно, повлечет за собой аналогичное сокращение ключевой ставки по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков (LPR). Такое решение снизит стоимость финансирования для компаний, пострадавших от пандемии.

По данным статистического ведомства Китая, за два месяца 2020 года промпроизводство КНР упало на 13,5%. И это — самый низкий показатель с 1990 года.

16 марта Центральный банк Китая неожиданно оставил ставку среднесрочного кредитования на прежнем уровне — 3,15%.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs ухудшили прогноз для ВВП Китая в первом квартале и говорят о спаде экономики на 9%, по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 2,5%.

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