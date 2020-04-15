Кредиты для бизнеса под 0%, с погашением через год. Премьер анонсировал новую программу

Кабмин анонсировал выгодные «кредитные каникулы» для малого и микробизнеса. Основное условие для предпринимателей — сохранение не менее 80% рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает ЭП.

Кредиты для бизнеса под 0%, с погашением через год. Премьер анонсировал новую программу
Фото: zn.ua

Условия кредитования

«Кредитные каникулы» предусматривают предоставление кредитов под 0%, со сроком погашения тела кредита через год.

По словам премьера, инструментом воплощения инициативы станет программа «Доступные кредиты 5-7-9%».

«Сегодня эти проценты неактуальны, поскольку практически мы будем предлагать нулевую ставку кредитования по рефинансированным кредитам, которые уже есть. А также выдавать новые кредиты, как для пополнения оборотных средств, так и на инвестиционные цели.

Основное условие — сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе», — сообщил Шмыгаль.

Первоначальные условия программы

Правительство официально запустило программу «Доступные кредиты 5-7-9%» 3 февраля с такими условиями:

  • Банки выдают кредиты малому и среднему бизнесу с выручкой до 50 миллионов гривен.

  • Позже Кабмин расширил программу на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн.

  • Государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту. Ставки составляют от 5 до 9% годовых в зависимости от количества созданных рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

На что выдают кредиты

  • На приобретение или модернизацию основных средств, объектов недвижимости и транспортных средств для использования в коммерческих и производственных целях.

  • На строительство, реконструкцию, ремонт помещений, в которых ведется основная хозяйственная деятельность, кроме офисных помещений.

Напомним

  • К запуску этой программы необходимо принять некоторые законодательные изменения, и, по словам министра экономики Игоря Петрашко, она может заработать уже через несколько недель.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Топ-менеджмент "Донецкоблгаза" разоблачили в растрате газа на 1,7 млрд гривенТоп-менеджмент "Донецкоблгаза" разоблачили в растрате газа на 1,7 млрд гривен
Бизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинахБизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинах
МВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавирусаМВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавируса
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
Блок рекламы


Похожие новости
Разовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджетаРазовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджета
Верховный Суд назначил новую дату слушаний по вкладам Суркисов в ПриватбанкеВерховный Суд назначил новую дату слушаний по вкладам Суркисов в Приватбанке
Федрезерв США запустил программу помощи бизнесу и местным властям на $2,3 трлнФедрезерв США запустил программу помощи бизнесу и местным властям на $2,3 трлн
Будьте бдительны. Мошенники придумали новую схему обмана украинцевБудьте бдительны. Мошенники придумали новую схему обмана украинцев
Газпром не дает качать газ в Европу через украинскую ГТСГазпром не дает качать газ в Европу через украинскую ГТС
Администрация Трампа запросила еще $250 миллиардов на поддержку малого бизнесаАдминистрация Трампа запросила еще $250 миллиардов на поддержку малого бизнеса
Руководитель Privat24 уволился и перешел на новую должностьРуководитель Privat24 уволился и перешел на новую должность
Служебную квартиру в столице стоимостью 3 млн гривен через суд вернули в собственность государстваСлужебную квартиру в столице стоимостью 3 млн гривен через суд вернули в собственность государства
Беларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррельБеларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррель
"Нафтогаз" уволил директора газового бизнеса"Нафтогаз" уволил директора газового бизнеса
Последние новости
Подгружаем последние новости