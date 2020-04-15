Кредиты для бизнеса под 0%, с погашением через год. Премьер анонсировал новую программу

Кабмин анонсировал выгодные «кредитные каникулы» для малого и микробизнеса. Основное условие для предпринимателей — сохранение не менее 80% рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает ЭП.

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Условия кредитования

«Кредитные каникулы» предусматривают предоставление кредитов под 0%, со сроком погашения тела кредита через год.

По словам премьера, инструментом воплощения инициативы станет программа «Доступные кредиты 5-7-9%».

«Сегодня эти проценты неактуальны, поскольку практически мы будем предлагать нулевую ставку кредитования по рефинансированным кредитам, которые уже есть. А также выдавать новые кредиты, как для пополнения оборотных средств, так и на инвестиционные цели.

Основное условие — сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе», — сообщил Шмыгаль.

Первоначальные условия программы

Правительство официально запустило программу «Доступные кредиты 5-7-9%» 3 февраля с такими условиями:

Банки выдают кредиты малому и среднему бизнесу с выручкой до 50 миллионов гривен.

Позже Кабмин расширил программу на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн.

Государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту. Ставки составляют от 5 до 9% годовых в зависимости от количества созданных рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

На что выдают кредиты На приобретение или модернизацию основных средств, объектов недвижимости и транспортных средств для использования в коммерческих и производственных целях.

На строительство, реконструкцию, ремонт помещений, в которых ведется основная хозяйственная деятельность, кроме офисных помещений.

Напомним