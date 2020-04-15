Курс валют в Киеве: 15 апреля 2020 года

Курс валют в Киеве: 15 апреля 2020 года

Сегодня, 15 апреля 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,09 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,05 гривен за доллар, продажи – 27,50 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,32 гривен/доллар, продажа – 27,39 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 29,30 гривен за евро, продажи – 30,05 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 29,50 гривен/евро, продажа – 29,65 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,40 гривен за 10 рублей, продажи – 3,70 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,58 гривен за 10 рублей, продажа – 3,65 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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