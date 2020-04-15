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2020-04-15
Банки не будут работать в Пасхальные праздники три дня
Банковская система в связи с празднованием Пасхальных праздников не будет работать три дня — с 18 по 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Фото: korrespondent.net
«Приближаются праздничные выходные, и впереди три нерабочих дня. Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля», — говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что в 2020 году банковская система работает согласно общего графика праздничных и выходных дней в Украине.
Напомним
- Украинские банки принимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина. Временно закрыли часть отделений, сократили часы работы, ввели санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.