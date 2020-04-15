Банки не будут работать в Пасхальные праздники три дня

Банковская система в связи с празднованием Пасхальных праздников не будет работать три дня — с 18 по 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Банки не будут работать в Пасхальные праздники три дня
Фото: korrespondent.net

«Приближаются праздничные выходные, и впереди три нерабочих дня. Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что в 2020 году банковская система работает согласно общего графика праздничных и выходных дней в Украине.

Напомним

  • Украинские банки принимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина. Временно закрыли часть отделений, сократили часы работы, ввели санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Топ-менеджмент "Донецкоблгаза" разоблачили в растрате газа на 1,7 млрд гривенТоп-менеджмент "Донецкоблгаза" разоблачили в растрате газа на 1,7 млрд гривен
Бизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинахБизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинах
МВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавирусаМВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавируса
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
Блок рекламы


Похожие новости
Мексиканских сталеваров просят работать с минимальной нагрузкойМексиканских сталеваров просят работать с минимальной нагрузкой
Государственные банки готовятся получить рефинансирование до 61 миллиардаГосударственные банки готовятся получить рефинансирование до 61 миллиарда
Кабмин запретил строительным магазинам работать в период карантинаКабмин запретил строительным магазинам работать в период карантина
Ошибок 90-х будут избегать. Нацбанк не будет финансировать бюджетОшибок 90-х будут избегать. Нацбанк не будет финансировать бюджет
В 2020 году КП “Городской магазин” продолжит работать без отчислений в киевский бюджетВ 2020 году КП “Городской магазин” продолжит работать без отчислений в киевский бюджет
Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат. СписокМинфин определил банки для выплат пенсий и зарплат. Список
В Киеве будут судить мошенников, которые подозреваются в незаконном присвоении 5 квартирВ Киеве будут судить мошенников, которые подозреваются в незаконном присвоении 5 квартир
Министры энергетики РоSSии и США будут искать компромисс с производителями нефтиМинистры энергетики РоSSии и США будут искать компромисс с производителями нефти
Банки получили наличный доллар. НБУ провел аукцион по обмену $180 миллионовБанки получили наличный доллар. НБУ провел аукцион по обмену $180 миллионов
За нарушения налогового законодательства в период карантина штафовать не будутЗа нарушения налогового законодательства в период карантина штафовать не будут
Последние новости
Подгружаем последние новости