Компании США сокращают выпуск металлургического сырья

Компании США сокращают выпуск металлургического сырья

Американская корпорация Nucor сообщила о временной остановке завода по производству восстановленного железа (DRI) в штате Луизиана.

Как отмечает компания, Луизиана особенно сильно пострадала от эпидемии коронавируса и снижения экономической активности. В то же время, Nucor пока не закрывает свои металлургические предприятия и продолжает снабжать их восстановленным железом из запасов.

Предприятие в Луизиане имеет мощность 2,5 млн т в год. Компания заявила, что начала постепенно выводить его из эксплуатации уже в конце марта и окончательно прекратила производство 3 апреля. Также Nucor остановила свое второе предприятие по выпуску DRI на Тринидаде.

Компания Cleveland-Cliffs, крупнейший в США поставщик железной руды, также останавливает два своих рудника. Предприятие Tilden Mine в штате Мичиган, способное ежегодно поставлять более 7 млн т окатышей, будет закрыто в конце апреля и будет простаивать, по меньшей мере, до июля. Northshore Mining в Миннесоте мощностью около 4,5 млн т окатышей в год, планируется остановить с середины апреля и вновь запустить в августе.

При этом Cliffs обещает, что поставки клиентам будут проводиться в прежних объемах из запасов. Компания будет постепенно сокращать складские резервы ЖРС, пока рыночная обстановка не улучшится.

Между тем, по данным American Iron and Steel Institute (AISI), по состоянию на 11 апреля средний уровень загрузки мощностей в американской металлургической промышленности упал до 56,1%, что представляет собой минимальный показатель с сентября 2009 г. В период с 5 по 11 апреля в США было выплавлено 1,14 млн т стали, что на 18% меньше, чем в предыдущую неделю, и на 35% меньше, чем годом ранее.

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