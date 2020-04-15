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2020-04-15
Таиланд начал расследование импорта жести
Министерство торговли Таиланда сообщило о начале проведения антидемпингового расследования по импорту различных категорий жести из Европейского Союза, Китая, Тайваня и Южной Кореи.
Инициатором расследования выступили местные компании Siam Steel Sheet и Thail Iron Sheet. Таиланд традиционно является крупным потребителем жести, которая используется в национальной консервной промышленности.
По оценкам заявителей, демпинговая маржа при поставках европейской жести составляет 31,35%. Для компаний из Китая, Тайваня и Кореи этот показатель оценивается соответственно в 18,21; 34,85 и 65,93%.
МинПром по материалам Металлоснабжение и сбыт