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2020-04-15
В Налоговой насчитали почти 2 тысячи миллионеров
Доходы свыше 1 миллиона гривен задекларировали почти 1,8 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Фото: epravda.com.ua
Миллионы «под подушкой»
Активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители:
- Киев — 702 человека
- Харьковской области — 143 человека
- Днепропетровской области — 129 человек
- Киевской области — 103 человека.
Таким гражданам с полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет — 234,4 млн грн.
Где больше всего уплатили
Наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определено жителем Львовской области от получения иностранных доходов.