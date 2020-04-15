В Налоговой насчитали почти 2 тысячи миллионеров

Доходы свыше 1 миллиона гривен задекларировали почти 1,8 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

В Налоговой насчитали почти 2 тысячи миллионеров
Фото: epravda.com.ua

Миллионы «под подушкой»

Активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители:

  • Киев — 702 человека
  • Харьковской области — 143 человека
  • Днепропетровской области — 129 человек
  • Киевской области — 103 человека.

Таким гражданам с полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет — 234,4 млн грн.

Где больше всего уплатили

Наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определено жителем Львовской области от получения иностранных доходов.

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