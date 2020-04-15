Иран резко нарастил экспорт меди

Иран резко нарастил экспорт меди

За прошедший 1398 календарный год (закончившийся 19 марта 2020 года) Иран увеличил экспорт меди более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Представитель Иранской организации шахт, развития горнодобывающей промышленности и реконструкции (IMIDRO) Моххамад Акаджанлу рассказал, что общий объем продаж Национальной компании иранской медной промышленности (NICICO) превысил 220 трлн риалов, почти 1,5 млрд долл.

М.Акаджанлу добавил, что общий оборот иранской медной промышленности за прошедший год превысил 4,5 млрд долл., а NICICO сообщила об окупаемости инвестиций в размере 143%.

Он сказал, что еще одним историческим достижением для медеплавильных заводов в Иране было достижение общего объема производства в 1,18 млн тонн концентрата в прошлом году, в то время как производство медного катода достигло рекордного уровня в 250 130 тонн.

Он сказал, что на катодную медь приходилось более двух третей всего внутреннего потребления очищенной меди, которое за прошлый год превысило 160 тыс. тонн.

МинПром по материалам МеталлТорг

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