В Европарламенте хотят сократить квоты на импорт стали

Многие члены Европейского парламента поддержали обращение к Еврокомиссии с предложением уменьшить квоты на импорт стальной продукции в ЕС .



Как указывается в письме парламентариев, вследствие эпидемии коронавируса обстановка на рынке коренным образом изменилась. Спрос на стальную продукцию в различных секторах региональной экономики упал более чем на 50%. Соответственно, потребление существенно сократится по итогам всего 2020 г.



По мнению европарламентариев, чтобы снизить ущерб для европейских производителей стали, необходимо модифицировать защитные меры, чтобы отразить падение видимого спроса на стальную продукцию в ЕС . Тем более что во многих странах металлургические компании будут стремиться расширять внешние поставки.



Ранее европейская металлургическая ассоциация Eurofer предлагала сократить квоты на поставки 26 видов стальной продукции в ЕС на 75% сроком на шесть месяцев. Очередной квотный период при этом начнется 1 июля текущего года.

