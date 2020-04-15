В Европарламенте хотят сократить квоты на импорт стали

В Европарламенте хотят сократить квоты на импорт стали

Многие члены Европейского парламента поддержали обращение к Еврокомиссии с предложением уменьшить квоты на импорт стальной продукции в ЕС.

Как указывается в письме парламентариев, вследствие эпидемии коронавируса обстановка на рынке коренным образом изменилась. Спрос на стальную продукцию в различных секторах региональной экономики упал более чем на 50%. Соответственно, потребление существенно сократится по итогам всего 2020 г.

По мнению европарламентариев, чтобы снизить ущерб для европейских производителей стали, необходимо модифицировать защитные меры, чтобы отразить падение видимого спроса на стальную продукцию в ЕС. Тем более что во многих странах металлургические компании будут стремиться расширять внешние поставки.

Ранее европейская металлургическая ассоциация Eurofer предлагала сократить квоты на поставки 26 видов стальной продукции в ЕС на 75% сроком на шесть месяцев. Очередной квотный период при этом начнется 1 июля текущего года.

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