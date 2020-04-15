Из-за карантина потребление стали во Вьетнаме упало на 20%

Из-за карантина потребление стали во Вьетнаме упало на 20%

Эпидемиологическая ситуация во Вьетнаме считается одной из наиболее благополучных в мире. Однако, как утверждает национальная металлургическая ассоциация VSA, сталелитейная отрасль страны понесла значительные потери из-за падения спроса и разрыва международных связей.

По данным VSA, в первом квартале 2020 г. внутреннее потребление стальной продукции во Вьетнаме из-за карантинных мер сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,4 млн. т, а производство стали уменьшилось на 15% до 5,4 млн. т.

Вьетнамский экспорт стальной продукции в первые три месяца текущего года упал на 38% по сравнению с прошлогодними показателями. Кроме того, ряд вьетнамских предприятий, в частности, Viet Trung Metallurgy and Mineral и Viet Nam-Italy Steel столкнулись в феврале-марте с проблемами из-за приостановки поставок сырья и подката из Китая.

В связи с этим VSA обратилась к правительству страны с просьбой ускорить прохождение таможенных процедур для сырья и полуфабрикатов из-за рубежа, а также поддержать национальных производителей, предоставив им отсрочку по уплате налогов и банковских кредитов. Своим членам ассоциация советует повышать конкурентоспособность своей продукции и активнее искать новые рынки за рубежом.

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