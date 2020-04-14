“Киевтеплоэнерго” требует дополнительные 200 млн гривен из столичного бюджета

КП “Киевтеплоэнерго” планирует в очередной раз получить денежные средства из столичного бюджета. В марте 2020 года предприятие подготовило проект решения об увеличении своего уставного капитала на 200 млн гривен за счет владельца – Киевской горгосадминистрации (КГГА). Свою хотелку КП “Киевтеплоэнерго” объясняет просто: предприятие хочет продолжить начатую в прошлом году Программу аварийного ремонта тепловых сетей, которая должна обеспечить их бесперебойную работу и уменьшить количество аварийных ситуаций на коммуникациях.

Как стало известно KV , 14 апреля 2020 года комиссия Киевсовета по вопросам собственности сняла с рассмотрения проект решения "Об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевтеплоэнерго" (*) (№08/231-600/ПР от 10 марта 2020 года).

Такое решение было принято по предложению Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры (ЖКИ) Киевской горгосадминистрации (КГГА). Представитель департамента изначально хотел перенести рассмотрение вопроса, однако, после обсуждения с членами комиссии, предложил его снять. Чиновник не уточнил, по какой причине это нужно делать, но отметил, что через некоторое время вопрос вновь будет подан на рассмотрение депутатов.

Отметим, как сообщил глава комиссии по вопросам собственности Максим Конобас (фракция “Солидарность”), следующее заседание этой комиссии пройдет через две недели.

Субъектами подачи проекта решения об увеличении уставного капитала КП “Киевтеплоэнерго” выступили заместитель главы КГГА Петр Пантелеев и Департамент ЖКИ КГГА.

Документ предусматривает увеличение уставного капитала указанного предприятия на 200 млн гривен за счет денежного взноса владельца (КГГА. – KV ). Заявленная цель утверждения этого проекта решения – “обеспечение бесперебойности предоставления населению и другим потребителям города услуг по поставке тепло-, энергоносителей и улучшение состояния финансово-хозяйственной деятельности КП “Киевтеплоэнерго” с целью реализации предприятием программы аварийного ремонта тепловых сетей в 2020 году”.

Как указано в пояснительной записке к проекту решения, в 2019 году КП “Киевтеплоэнерго” разработало и начало Программу аварийного ремонта тепловых сетей, которая выполнялась совместно с районными в городе Киеве государственными администрациями (РГА). Это, дескать, позволило “эффективно использовать средства бюджета города”. В пояснительной записке уточняется, что в рамках Программы аварийного ремонта тепловых сетей в 2019 году удалось охватить 228 участков (66 объектов) на сумму 142,5 млн гривен.

“Для продолжения в 2020 году выполнения поставленных задач предприятие разрабатывает монтажную схему тепловых сетей, поперечные разрезы прокладки, спецификацию, смету и дефектные акты. Программа аварийного ремонта тепловых сетей в 2020 году обеспечит бесперебойную работу тепловых сетей города, уменьшит количество аварийных ситуаций. Стоимость таких работ составит 200 млн гривен, что потребует увеличения и пополнения уставного капитала предприятия на соответствующую сумму”, – указано в документе.

Отметим, по данным аналитической системы Youcontrol, уставной капитал КП “Киевтеплоэнерго” на данный момент равен 2,3 млрд гривен.

Напомним, на момент создания размер уставного фонда КП “Киевтеплоэнерго” составлял 5 тыс. гривен. 22 марта 2018 года решением Киевсовета №360/4424 уставный фонд предприятия был увеличен на 1,2 млрд гривен. В сентябре 2018 года руководству КГГА силами двух фракций Киевсовета – “Солидарность” и “Единство” – удалось увеличить уставный фонд КП еще на 800 млн гривен – до 2 млрд гривен.

В марте 2019 года Киевсовет увеличил уставный капитал КП “Киевтеплоэнерго” еще на 300 млн гривен (до 2,3 млрд гривен), которые, якобы, необходимы предприятию для обеспечения неотложного ремонта теплосетей и закупки некоего имущества для функционирования тепло-энергетического комплекса (ТЭК) Киева .

При этом, как сообщала KV , руководство КП “Киевтеплоэнерго”, похоже, скрывает от депутатов и общественности, как реально истратили 2,3 млрд гривен уставного фонда, сформированного за счет столичного бюджета. В частности, в предприятии утверждают, что на закупку тепловой энергии ушло 350 млн гривен, которые просят списать. Однако, в ответах на запросы депутатов Киевсовета говорится, что более 50% этих средств КП получило обратно в виде оплаты услуг населением. Также депутатам непонятна ситуация с покупкой у Ахметовского “Киевэнерго” некоего имущественного комплекса за 258 млн гривен. В расходах эта закупка значится, а в реальности ее вроде бы и не было. Куда делись по меньшей мере 600 млн гривен уставного фонда КП, в скором времени собираются выяснять на заседании бюджетной комиссии Киевсовета, а возможно и с помощью правоохранителей.

Напомним, КП “Киевтеплоэнерго” с 22 декабря 2018 года руководит Вячеслав Бинд (на фото).

Предприятие подчинено Департаменту ЖКИ КГГА, который с 17 июля 2017 года возглавляет Дмитрий Науменко. Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Київтеплоенерго” (код ЄДРПОУ: 40538421)