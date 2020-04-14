Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне

Ощадбанк предлагает медработникам особую кредитную программу «Конечно, Док» на приобретение недвижимости под 9,99% годовых. Так банк хочет поддержать медиков, которые сейчас работают в сверхсложных условиях.

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Преимущества программы

низкая процентная ставка на рынке, которая зафиксирована на 10 лет;

авансовый платеж – не менее 30% полной стоимости недвижимости;

разовая комиссия – всего 0,99%.

Стандартные условия ипотечного кредитования Ощадбанка предусматривают уплату 15,99% при аналогичном первом взносе.

Как оформить

Воспользоваться программой, оформив ипотеку, могут медработники с официальным трудоустройством до 9 октября 2020 года.

Условия кредитования

Условия кредитования «Конечно, Док» предусматривают приобретение квартиры или частного дома на вторичном рынке по цене не менее 100 000 грн.

Заемщик должен застраховать жизнь и ипотечное имущество на срок действия кредитного соглашения. Проценты будут начисляться на фактическую задолженность по ипотеке.

Клиент сможет платить по кредиту ежемесячно равными частями или аннуитетными платежами в отделениях Ощадбанка или через Ощад 24/7.

Ранее сообщалось

В Нацбанке ожидают, что ставки по ипотечным кредитам в 2020 году снизятся до 15% годовых. Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал снижение ставки до 10% уже в сентябре.

В Нацбанке объясняют, что в настоящее время существует ряд причин, которые не позволяют банкам существенно снижать ставки по ипотеке. Среди них: