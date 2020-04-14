ДТЭК останавливает Павлоградуголь на две недели

ДТЭК останавливает Павлоградуголь на две недели

Курпнейшее угольное предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь" будет остановлено минимум на 2 недели. Об этм заявил во время онлайн-брифинга генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"С 20 апреля объединение "Павлоградуголь" выходит в простой", - сказал он.

По его словам, такое решение позволит аккумулировать средства на выплату зарплат работникам компании. "Будем экономить деньги на логистике, на других затратах", — сказал топ-менеджер.

Напомним, на прошлой неделе в "ДТЭК Энерго" заявили о том, что в связи с кризисом в энергетической отрасли компания рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь"

Как сообщалось, в конце марта "ДТЭК Энерго" проинформировало, что шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля в связи с системным кризисом в энергетической отрасли Украины, продолжающимся импортом электроэнергии и угля, регулярным вмешательством в работу рынка со стороны политиков, сообщила "ДТЭК Энерго".

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