МВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавируса

Кризис ударит по Украине сильнее, чем по соседним странам.

МВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавируса
Фото: Lb.ua

Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за пандемии коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.

Об этом свидетельствует в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

В 2021 году, согласно прогнозу МВФ, экономика Украины вернется к умеренному росту на 3,6%.

Ожидания МВФ предполагают сокращение всех крупнейших экономик, кроме Китая. В этом году рост китайского ВВП замедлится до 1,2%, но уже в следующем году ожидаются 9,2%.

Прогнозы по другим странам более мрачные: экономика США в этом году сократится на 5,9%, еврозоны - на 7,5%, Японии - на 5,2%, Великобритании - на 6,5% , Канады - на 6,2%, Австралии - на 6,7%.

Не обойдет коронавирусный кризис и соседей Украины. В Польше ожидается падение на 4,6%, в Румынии - на 5,0%, в РоSSии - на 5,5%, в Молдове - на 3,0%, в Беларуси - на 6,0%, в Венгрии - на 3,1%, в Словакии - на 6,2%.

МВФ отмечает, что пандемия COVID-19 приводит к высоким и растущим человеческим издержкам по всему миру, а необходимые защитные меры оказывают серьезное влияние на экономическую активность. В результате пандемии глобальная экономика может резко сократиться на 3% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Согласно базовому сценарию, который предполагает исчезновение пандемии во второй половине 2020 года и постепенное сворачивание ограничительных мер, в 2021 году рост мировой экономики возобновится - на 5,8%.



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