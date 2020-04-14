Северсталь в первом квартале увеличила выплавку на 5%

"Северсталь" в 1-м квартале 2020 года увеличило выплавку стали на 5% по сравнению с IV кварталом, до 2,85 млн тонн, сообщила компания. По сравнению с 1-м кварталом 2019 года выпуск металла сократился на 6%.



Консолидированные продажи стальной продукции группы "Северсталь" в прошлом квартале выросли на 4% к предыдущему кварталу, до 2,75 млн тонн. По сравнению с январем-мартом 2019 года они снизились на 3%.



Средние цены реализации большей части стальной продукции сократились в 1-м квартале на 6% к предыдущему кварталу в результате совокупности факторов, влияющих на глобальные рынки, включая волатильность цен на стальную продукцию на экспортном и внутреннем рынках, а также ослабление роSSийской валюты.



Доля продукции с высокой добавленной стоимостью упала на 3 п.п. - до 42%, что было обусловлено увеличением объема продаж горячекатаного листа и сортового проката и снижением объема продаж труб большого диаметра.



Продажи ТБД упали в январе-марте на 76%, до 19 тыс. тонн против 80 тыс. тонн кварталом ранее.