В НБУ рассказали, сколько уже изъяли монет мелких номиналов
С 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года из наличного оборота изъяли 62,9 млн штук монет номиналом 1, 2, 5 грн и 25 копеек. Общая номинальная стоимость изъятых монет — 10,4 млн грн. Об этом сообщил НБУ в ответ на запрос hromadske.
Какие монеты изъяли
- Регулятор изъял 3,1 млн штук монет номиналом 1 копейка (31 тысяча гривен)
- 1,8 млн монет номиналом 2 копейки (36 тысяч гривен).
- 20,9 млн монет номиналом 5 копеек (1,045 млн гривен)
- 37,1 млн монет номиналом 25 копеек (9,275 млн гривен).
При этом, 25 копеечные монеты считаются платежными средствами, рассчитываться в магазине ими все еще можно, но НБУ постепенно изымает их из обращения.
Предыстория
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За 4 месяца после прекращения обращения монет мелких номиналов (номиналом 1,2 и 5 копеек) НБУ изъял около 23,2 млн таких монет.
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1 октября 2019 года в Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством. Их постепенно будут изымать из оборота. Решение о выводе из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек приняли 25 июня.
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Монета 25 копеек будет выводиться из обращения постепенно и пока останется платежным средством.