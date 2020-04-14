В НБУ рассказали, сколько уже изъяли монет мелких номиналов

С 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года из наличного оборота изъяли 62,9 млн штук монет номиналом 1, 2, 5 грн и 25 копеек. Общая номинальная стоимость изъятых монет — 10,4 млн грн. Об этом сообщил НБУ в ответ на запрос hromadske.

Какие монеты изъяли

Регулятор изъял 3,1 млн штук монет номиналом 1 копейка (31 тысяча гривен)

1,8 млн монет номиналом 2 копейки (36 тысяч гривен).

20,9 млн монет номиналом 5 копеек (1,045 млн гривен)

37,1 млн монет номиналом 25 копеек (9,275 млн гривен).