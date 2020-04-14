Укрэксимбанк профинансирует Укравтодор на 20 миллиардов — СМИ
Государственный Укрэксимбанк планирует взять рефинанс в Национальном банке на 20 млрд грн под залог ОВГЗ для финансирования ГП «Укравтодор. Об этом изданию UCap сообщили источники в банке.
Что известно о планах банка
Недавно СМИ обратили внимание на решения набсовета Укрэксимбанка, которое было опубликовано 3 апреля в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Этими решениями набсовет разрешил правлению банка привлечь 20 млрд грн кредита рефинансирования от регулятора и предоставить НБУ в залог по этому кредиту активы на сумму, не превышающую 30 млрд грн.
»На финансовом рынке некоторые восприняли эту информацию как намерения госбанков приобщиться к эмиссии для покрытия дефицита бюджета. Этот процесс путем получения государственным банком рефинансирования от НБУ под залог ОВГЗ с последующей покупкой новых ОВГЗ у Министерства финансов", — отмечает издание.
Портфель банка
- По данным НБУ, по состоянию на 1 марта Укрэксимбанк объем чистых активов банка составил 142,3 млрд грн, объем ОВГЗ в портфеле — 35,7 млрд грн.
Ранее сообщалось
- Наблюдательные советы двух государственных банков, в частности Укрэксимбанка, в начале апреля совершили шаги, которые в будущем ускорят получение при необходимости рефинансирования НБУ.
- Нацбанк с 19 марта изменил график проведения операций по регулированию ликвидности банков. Регулятор каждую пятницы будет проводить тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставлению краткосрочных кредитов рефинансирования.