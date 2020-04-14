Укрэксимбанк профинансирует Укравтодор на 20 миллиардов — СМИ

Государственный Укрэксимбанк планирует взять рефинанс в Национальном банке на 20 млрд грн под залог ОВГЗ для финансирования ГП «Укравтодор. Об этом изданию UCap сообщили источники в банке.

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Что известно о планах банка

Недавно СМИ обратили внимание на решения набсовета Укрэксимбанка, которое было опубликовано 3 апреля в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Этими решениями набсовет разрешил правлению банка привлечь 20 млрд грн кредита рефинансирования от регулятора и предоставить НБУ в залог по этому кредиту активы на сумму, не превышающую 30 млрд грн.

»На финансовом рынке некоторые восприняли эту информацию как намерения госбанков приобщиться к эмиссии для покрытия дефицита бюджета. Этот процесс путем получения государственным банком рефинансирования от НБУ под залог ОВГЗ с последующей покупкой новых ОВГЗ у Министерства финансов", — отмечает издание.

Портфель банка

По данным НБУ, по состоянию на 1 марта Укрэксимбанк объем чистых активов банка составил 142,3 млрд грн, объем ОВГЗ в портфеле — 35,7 млрд грн.

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