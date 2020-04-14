Налоговики разрабатывают антикризисные послабления для реального сектора экономики

Комитет предложит Раде к рассмотрению пакет изменений в налоговое законодательство, направленный на поддержку ряда отраслей экономики. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Liga.net.

Налоговики разрабатывают антикризисные послабления для реального сектора экономики
Фото: glavcom.ua

Для кого готовят изменения

По словам Гетманцева, речь идет о 17 базовых отраслях: металлургия, химическая промышленность, фармацевтика, машиностроение, легкая промышленность и ряд других.

«Мы разрабатываем те предложения, которые слышим от рынка и которые мы критически оцениваем. К концу апреля мы планируем выйти уже с конкретными предложениями поддержки этих отраслей», — подчеркнул он.

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Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина. Бизнес заявил, что предложенных законом мер недостаточно.

Какие налоговые ослабления ввели на период карантина

30 марта Рада на внеочередном заседании приняла законопроект №3275, который предусматривает поддержку бизнеса, медицины и местных общин во время карантина.

  • До 30 июня текущего года продлен мораторий на проведение плановых налоговых проверок;

  • Всех, кто подает финотчетность, освободили от ответственности за нарушение сроков подачи на период карантина +90 дней;

  • До 31 мая продлили освобождение от штрафов и пени и ввели мораторий на проверки по ЕСВ, а также сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ;

  • Кабмину и НБУ поручено срочно подготовить льготную кредитную программу для предприятий на поддержку зарплатных фондов.

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