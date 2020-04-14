Бизнесу изменили условия арендной платы

Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект № 3279-д об изменениях в госбюджет, который меняет условия арендной платы и выплаты компенсаций для бизнеса. Об этом сообщается на сайте Рады.

Бизнесу изменили условия арендной платы

Что изменилось

В вопросе арендной платы для бизнеса установили, что с момента введения карантина и до его отмены плата за пользование недвижимым имуществом подлежит уменьшению по требованию нанимателя, который ведет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества.

При этом, наниматель может рассчитывать на уменьшение платы в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности в полном объеме через введенные ограничения.

«В таком случае размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный (пропорционально арендуемой площади) объем расходов, которые арендодатель произвел или должен будет произвести за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и уплаты стоимости коммунальных услуг», — говорится в документе.

Эта норма не будет распространяться на предпринимателей, которые во время карантина фактически вели деятельность с использованием этого имущества в полном объеме, а также на договоры найма имущества, которое принадлежит территориальной общине.

Ранее в документе говорилось, что наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом".

Также Рада изменила порядок предоставления помощи по безработице малому и среднему бизнесу.

Предыстория

13 апреля Верховная Рада приняла закон об изменениях в госбюджет на 2020 год, связанных с созданием фонда противодействия коронавируса. «За» законопроект № 3279-д проголосовали 249 депутатов.

Согласно документу государственные доходы на 2020 год уменьшатся на 119,74 миллиарда гривен. Это 11% всех доходов, которые ранее ожидали получить, в виде налогов, так и в виде прибыли госкомпаний.

Дефицит бюджета увеличили более чем втрое — с 96,27 миллиарда гривен до 298,4 миллиарда гривен.

Расходы бюджета вырастут на 82,39 миллиарда гривен, из которых 64,67 миллиарда гривен составит специальный фонд противодействия коронавирусу. Вместе с тем львиная доля государственных расходов в бюджете сократится.

В Кабмине ожидают падения ВВП на 4,8% и номинальный ВВП на уровне 3 трлн 985 млрд грн.

Инфляция на конец года (декабрь к декабрю) — 11,6% (ранее 5,6%)

Уровень безработицы вырастет до 9,4%, а среднемесячная зарплата (брутто) составит 10,7 тыс. грн (-4,5% с учетом инфляции).

Ожидается снижение экспорта товаров и услуг на 5,5% по сравнению с 2019 годом (до $59,9 млрд), импорта — на 10% (до $88,3 млрд). Дефицит торгового баланса — $8,3 млрд.

Что еще изменили в бюджете

  • Уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн — в результате в него заложат 64,9 млрд грн.

  • Восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн. Кабмин предлагал 2,5 млрд грн.

  • Финансирование правоохранительных органов в новом бюджете сократили, но расходы на МВД увеличили.

  • Финансирование проекта «Большое строительство дорог» не сократили. В целом по 2020 планируется построить более 6 тыс. км дорог государственного и местного значения.

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