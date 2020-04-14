Бизнесу изменили условия арендной платы

Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект № 3279-д об изменениях в госбюджет, который меняет условия арендной платы и выплаты компенсаций для бизнеса. Об этом сообщается на сайте Рады.

Что изменилось

В вопросе арендной платы для бизнеса установили, что с момента введения карантина и до его отмены плата за пользование недвижимым имуществом подлежит уменьшению по требованию нанимателя, который ведет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества.

При этом, наниматель может рассчитывать на уменьшение платы в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности в полном объеме через введенные ограничения.

«В таком случае размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный (пропорционально арендуемой площади) объем расходов, которые арендодатель произвел или должен будет произвести за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и уплаты стоимости коммунальных услуг», — говорится в документе.

Эта норма не будет распространяться на предпринимателей, которые во время карантина фактически вели деятельность с использованием этого имущества в полном объеме, а также на договоры найма имущества, которое принадлежит территориальной общине.

Ранее в документе говорилось, что наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом".

Также Рада изменила порядок предоставления помощи по безработице малому и среднему бизнесу.

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