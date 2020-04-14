Citibank советует инвесторам скупать украинские евробонды

Американский банк Citibank рекомендует клиентам покупать украинские гособлигации, так как ожидает прогресса в переговорах между Украиной и МВФ . Об этом говорится в закрытом клиентском отчете Citibank, сообщает LIGA.net.

Фото: open4business.com.ua

Что говорят в банке

Банк видит позитив как для валютного (еврооблигации), так и для гривневого долга Украины (ОВГЗ). Это важно в контексте финансирования дефицита госбюджета, который расширился в три раза до 298 млрд грн из-за эпидемии коронавируса.

«Несмотря на недавнюю смену правительства и нестабильный прогресс в местном парламенте, Офис президента Зеленского и Кабмин дают четкие сигналы, что переговоры с МВФ идут по плану», — отмечают эксперты.

В Citi также напоминают, что МВФ обозначил принципиальными для новой программы земельную реформу, принятую 30 марта, а также банковский «антиколомойский» законопроект.

«Задержка в принятии законопроекта до лета и дальше — по-прежнему остается серьезным риском. Вместе с тем, для нас очевидно, что глобальные макровызовы, вероятно, смягчат позицию МВФ », — говорится в отчете.

Среди стран сегмента «развивающиеся рынки» Citi наиболее заметно улучшил позиции Индонезии и Украины. В то же время ухудшил рекомендации по Турции, Уругваю, Перу и Чили.

Ранее сообщалось