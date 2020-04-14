Цены на золото подскочили до 8-летнего максимума

14 апреля цена на золото растет, достигнув максимума с 2012 года, на фоне сохраняющихся опасений влияния коронавируса на экономику. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на золото подскочили до 8-летнего максимума
Фото: epravda.com.ua

Торги на бирже

Фьючерсы на Comex подорожали на 1,3% до $1785 за унцию, достигнув самого высокого уровня с октября 2012 года, и торговались на уровне $1768,70 в 7:27 утра в Лондоне.

Cпотовое золото подешевело почти на $60 по цене $1 712,63 за унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 3,15%, до 16,02 доллара за унцию.

Почему растет золото

Котировки драгоценного металла выросли из-за опасений резкого замедления экономического роста в мире, вызванного введением карантинных мер. Инвесторы традиционно используют золото в качестве защитного актива в периоды высокой волатильности на финансовых рынках.

Спрос на золото также остается высоким из-за опасений инфляции, которая будет наблюдаться после принятия масштабных денежных программ крупнейшими центробанками мира.

ФРС объявила о пакете стимулирования экономики в объеме $2,3 трлн, а министры финансов Европейского союза договорились об экономической поддержке в размере 0,54 трлн евро.

В то время как рост мировой экономики замедляется, а неопределенность на финансовых рынках остается высокой, можно ожидать скорее дальнейшего роста цен на золото, чем снижения, считает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

Мифы и реальность: Инвестиции в золото в 2020 году

Тем не менее, котировки золота могут достичь исторического максимума лишь в случае, если ситуация выйдет из-под контроля и ожидаемая короткая, но непродолжительная, рецессия мировой экономики перерастет в более длительную депрессию.

Ранее сообщалось

  • В условиях нестабильности на валютном рынке и кризисов в экономике многие инвесторы направляют свои инвестиции в золото. С начала века стоимость золота выросла в 5 раз, то есть до 2000 года золото стоило около $300.

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