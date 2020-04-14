МВФ не считает Украину бедной страной

Международный валютный фонд (МВФ) временно освободил от платежей по кредитам 25 беднейших стран-членов Фонда в рамках помощи по преодолению последствий пандемии COVID-19.



Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, опубликованном на сайте Фонда, передает БизнесЦензор.



"Сегодня я рада сообщить, что наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение задолженности 25 стран-членов МВФ", – сообщила глава МВФ.



По словам К.Георгиевой, утвержденный механизм предусматривает предоставление беднейшим странам грантов для покрытия их долговых обязательств перед МВФ в течение следующих шести месяцев, что позволит направить им больше своих ограниченных финансовых ресурсов на жизненно важные неотложные медицинские и другие мероприятия.



"В настоящее время CCRT (специально созданный с этой целью фонд – ред.) может предоставить около 500 млн долл. в виде субсидий по обслуживанию долга, включая недавнее обязательство США в размере 185 млн долл. и 100 млн долл., предоставленные Японией в качестве немедленно доступных ресурсов. Другие, в том числе Китай и Нидерланды, также вносят важный вклад", – уточнила глава МВФ.



"Я настоятельно призываю других доноров помочь нам пополнить ресурсы Фонда и еще больше расширить наши возможности по предоставлению дополнительного облегчения бремени задолженности в течение двух лет нашим беднейшим странам-членам", – добавила К.Георгиева.



Согласно сообщению МВФ в перечень стран, которые получат помощь по обслуживанию долга, вошли: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Таджикистан , Того и Йемен.

