Этот бюджет условно на 2-3 месяца. У президента обещают новый пересмотр после карантина

Изменения в госбюджет на 2020 год рассчитаны на период противодействия эпидемии коронавируса. После окончания карантина бюджет нужно будет снова пересматривать. Об этом заявил журналистам глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

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Что обещают в президентской фракции

«Все понимают, что этот бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации, тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны».

Арахамия заверил, что если экономика страны восстановится после пандемии, то бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения расходов на необходимые отрасли.

В частности, глава фракции выразил надежду, что как минимум 30-40% вернутся назад в бюджет в виде тех статей, из которых их взяли.

Напомним

13 апреля Верховная Рада приняла закон об изменениях в госбюджет на 2020 год, связанных с созданием фонда противодействия коронавируса. «За» законопроект № 3279-д проголосовали 249 депутатов.

Согласно документу, государственные доходы на 2020 год уменьшатся на 119,74 миллиарда гривен — это 11% всех доходов, которые ранее ожидали получить как в виде налогов, так и в качестве прибыли госкомпаний.

Дефицит бюджета увеличили более чем в три раза — с 96,27 миллиарда гривен до 298,4 миллиарда гривен.

Расходы бюджета вырастут на 82,39 миллиарда гривен, из которых 64,67 миллиарда гривен составит специальный фонд противодействия коронавируса. Вместе с тем, львиная доля государственных расходов в бюджете сократится.

В Кабмине ожидают падения ВВП на 4,8% и номинальный ВВП на уровне 3 трлн 985 млрд грн.

Инфляция на конец года (декабрь к декабрю) — 11,6% (ранее 5,6%)

Уровень безработицы вырастет до 9,4%, а среднемесячная зарплата (брутто) составит 10,7 тыс. грн (-4,5% с учетом инфляции).

Ожидается снижение экспорта товаров и услуг на 5,5% по сравнению с 2019 годом (до $59,9 млрд), импорта — на 10% (до $88,3 млрд). Дефицит торгового баланса — $8,3 млрд.

Что еще изменили в бюджете

Уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн — в итоге в него заложат 64,9 млрд грн.

Восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн. Кабмин предлагал 2,5 млрд грн.

Финансирование правоохранительных органов в новом бюджете сократили, но расходы на МВД увеличили.