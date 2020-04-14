Минюст открыл данные о покупателях арестованного имущества

После окончания аукциона будет публиковаться ФИО физического лица - победителя торгов или название юридического.

Минюст открыл данные о покупателях арестованного имущества

С 13 апреля государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" ("СЕТАМ") Министерства юстиции начнет обнародовать информацию об участниках и победителях торгов арестованным имуществом.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста в фейсбуке.

Отмечается, что после окончания аукциона будет публиковаться фамилия, имя и отчество физического лица - победителя торгов или название юридического лица, если победителем является юридическое лицо.

После того, как победитель рассчитается за лот и статус аукциона изменится на "торги состоялись", также будут опубликованы сведения обо всех участниках аукциона (которые зарегистрировались на торги и подавали заявки), а именно: фамилия, имя и отчество физических лиц, наименования юрлиц.

Если победитель не заплатил за лот, неперсонифицированный протокол будет переформатирован системой и определен новый победитель, информация о котором также будет опубликована.

Если электронные торги не состоялись, то после изменения статуса третьих электронных торгов на "торги не состоялись" будут опубликованы сведения обо всех участниках аукциона, а именно: фамилия, имя и отчество физлиц, наименования юридических лиц.

Фото: facebook.com/minjust.official

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Кабмин перевел продажи имущества банкротов с СЕТАМ на "Prozorro.Продажи".

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