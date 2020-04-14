Бизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинах

"В такой упаковке фрукты и овощи быстрее портятся, а для вирусов создается более благоприятная среда".

Бизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинах
Фото: https://dpchas.com.ua

В Европейской бизнес-ассоциации считают абсурдным требования расфасовывать продукты по одноразовым пакетам в магазинах и супермаркетах.

Об этом сообщается на сайте ЕБА.

"Решением местных органов многие магазины ежедневно фасуют овощи и фрукты в одноразовые пакеты, хотя на государственном уровне не установлено никаких требований по обязательной фасовке продуктов питания, которые не потребляются непосредственно на месте. В такой упаковке фрукты и овощи быстрее портятся, к тому же для вирусов создается более благоприятная среда", - говорится в сообщении.

В ассоциации отмечают, что продолжительность выживания вируса на поверхностях точно не установлена, о чем свидетельствует опыт других стран, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Минздрава. Кроме того, фрукты - непригодная среда для выживания вируса. Это также подтвердили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства своим письмом с разъяснением от 11 апреля по просьбе ЕБА.

При этом, расфасовка продуктов в полиэтиленовые пакеты провоцирует увеличение отходов и пагубно влияет на окружающую среду.

"Это также приводит к росту цен на продукцию из-за дополнительных расходов на материалы и рабочее время продавцов, ускоряет порчу продукции, увеличивает количество недовольных клиентов, которые также не понимают необходимости таких мер", - добавили в ассоциации.

"Чтобы не допускать таких абсурдных местных решений, ЕБА предлагает уточнить способы реализации овощей и фруктов в соответствующих решениях областных комиссий и местных советов. В частности, эксперты Комитета по розничной торговле считают необходимым разрешить продажу нефасованных (весовых) овощей и фруктов продавцами или покупателем путем самообслуживания, при условии соблюдения базовых рекомендаций по безопасности. А именно - при наличии индивидуальных средств защиты у продавца или покупателя, соблюдения дистанции между людьми 1,5 метров, дополнительной дезинфекции оборудования и других необходимых мер", - добавили в ЕБА.

Напомним, на период карантина крупные сети супермаркетов ввели ограничения на количество людей в магазинах. Также в магазинах наносят специальную разметку, которая разграничивает посетителей друг от друга, а в некоторые - пускают по очереди - покупатели, которые приходят, должны ожидать возле входа.

Ранее сеть супермаркетов АТБ также выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми, которые находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусной инфекцией.

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