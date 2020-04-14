Показушная война закончилась: в Украине стали массово открываться нелегальные АЗС

Показушная война закончилась: в Украине стали массово открываться нелегальные АЗС

На фоне введенного в Украине карантина, призванного пресечь распространение коронавируса, начали возвращаться нелегальные АЗС, утверждает Сергей Куюн из КГ "А-95". Эта ситуация характерна для всех регионов нашей страны.

В конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский объявил "войну" нелегальным АЗС. Он пообещал крупнейшим операторам топливного рынка ликвидировать незаконные заправки. Взамен операторы топливного рынка согласились снизить розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.

Вначале все складывалось хорошо. Полиция и другие правоохранители начали отчитываться о закрытии сотен подпольных АЗС. Казалось, что к февралю 2020 года таких "точек" в нашей стране практически не останется. Однако, в ситуацию вмешались форс-мажорные обстоятельства в виде коронавируса.

В марте Украина ввела карантин, чтобы остановить пандемию этой опаснейшей болезни. Сергей Куюн считает, что активизация теневого топливного рынка была неизбежной, ведь перед правоохранительными органами сейчас стоят более серьезные задачи. Он прогнозирует, что борьба с топливными "пиратами" продолжится после окончания карантина. Но Нефтегазовая ассоциация планирует продолжить с ними борьбу уже в самом ближайшем будущем.


Максимов Віталій, Тудей

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