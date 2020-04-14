В Италии постепенно восстанавливается металлургическое производство

Итальянские власти выдали разрешения ряду металлургических компаний возобновить выпуск после Пасхальных праздников, хотя в стране все еще действуют карантинные мероприятия.



По данным Kallanish, снова открываются мини-заводы Beltrame, Pittini, Ori Martin, Acciaierie Venete, а также производитель нержавеющей стали Cogne. Компания Marcegaglia, выпускающая сварные трубы и листовой прокат с покрытиями, также может вернуться в строй к 17 апреля.



Ранее такие разрешения получили компания Acciai Speciali Terni AST для линии по производству нержавеющего холоднокатаного проката и ArcelorMittal Italia для прокатного производства в Таранто и линий по выпуску жести в Генуе.



В то же время участники рынка отмечают, что у металлургических компаний останутся проблемы со сбытом своей продукции. Большинство потребителей стали в Италии простаивают. В частности, компания Ferrari объявила, что откладывает возвращение в строй своих автозаводов до 3 мая. На итальянском рынке стали также наблюдается кризис неплатежей.

