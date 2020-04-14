США продолжают сокращать импорт стали

США продолжают сокращать импорт стали

По данным Министерства торговли США, в марте 2020 г. американские компании получили лицензии на импорт 2,11 млн. тонн стальной продукции.

Это на 2,4% превышает реальный объем закупок в марте 2019 г., но необходимо учитывать, что не все лицензии в итоге используются. Так, в феврале этого года невостребованными оказались почти 20% разрешений.

Учитывая данные по импорту стальной продукции в январе-феврале и лицензии, выданные на март, зарубежные поставки стальной продукции в США оцениваются максимум в 6,32 млн. т, что на 14,7% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Реальное отставание будет, очевидно, более существенным, так как в связи с падением спроса и цен на стальную продукцию на американском рынке многие запрошенные лицензии не будут использованы. Прежде всего, это относится к нефтегазовым трубам, на которые поступили заявки на 153,7 тыс. т, вдвое больше, чем в феврале.

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