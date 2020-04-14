Минздрав снова запретил работу рынков во время карантина (документ)
Постановление главного санврача от 30 марта признано утратившим силу.
Постановление главного санитарного врача Виктора Ляшко от 30 марта, которое разрешало работу рынков в условиях карантина при соблюдении ряда условий, признано утратившим силу.
Об этом говорится в новом постановлении Ляшко от 13 апреля, опубликованном на сайте Минздрава.
Отмечается, что такое решение принято в связи с фактами нарушений противоэпидемических мероприятий во время торговли.
Решение вступает в силу с 14 апреля.
30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина, прописав соответствующие условия их работы. В постановлении Ляшко говорилось, что торговля на рынках в условиях карантина разрешена при соблюдении таких условий, как соблюдение дистанции между покупателями и продавцами, а также пребывание на рынке не больше одного посетителя на 20 кв. м торговой площади.
13 апреля в эфире телеканала ICTV Ляшко объяснил, что подписал постановление, "потому что это влияло на цены в супермаркетах и увеличивало доступность к более дешевым продуктам". Однако, по его словам, в регионах начали им злоупотреблять и "пооткрывали рынки в антисанитарных условиях". Поэтому Ляшко пообещал отменить постановление о работе рынков.