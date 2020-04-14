Минздрав снова запретил работу рынков во время карантина (документ)

Постановление главного санитарного врача Виктора Ляшко от 30 марта, которое разрешало работу рынков в условиях карантина при соблюдении ряда условий, признано утратившим силу.

Об этом говорится в новом постановлении Ляшко от 13 апреля, опубликованном на сайте Минздрава.

Отмечается, что такое решение принято в связи с фактами нарушений противоэпидемических мероприятий во время торговли.

Решение вступает в силу с 14 апреля.

Фото: Минздрав

Напомним, 25 марта Кабинет министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина, прописав соответствующие условия их работы. В постановлении Ляшко говорилось, что торговля на рынках в условиях карантина разрешена при соблюдении таких условий, как соблюдение дистанции между покупателями и продавцами, а также пребывание на рынке не больше одного посетителя на 20 кв. м торговой площади.

13 апреля в эфире телеканала ICTV Ляшко объяснил, что подписал постановление, "потому что это влияло на цены в супермаркетах и увеличивало доступность к более дешевым продуктам". Однако, по его словам, в регионах начали им злоупотреблять и "пооткрывали рынки в антисанитарных условиях". Поэтому Ляшко пообещал отменить постановление о работе рынков.