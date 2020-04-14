В Монтане хотят построить крупную медную шахту

В Монтане хотят построить крупную медную шахту

Экологический регулятор американского штата Монтана выдал положительное заключение канадской компании Sandfire Resources America по проекту строительства медной шахты Black Butte. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.

Месторождение, которое собирается разрабатывать Sandfire, по ее данным, является одним из богатейших неразработанных резервов в мире. По оценкам геологоразведки, оно содержит 10,9 млн т меди при среднем содержании металла в руде 2,9%. Причем на нижних горизонтах порода содержит до 6,8% меди.

В прошлые годы экологические группы выступали против проекта Black Butte, опасаясь, что подземные разработки, которые потребуют откачки больших объемов воды из шахты, могут загрязнить местные источники. Однако канадская компания заверяет, что использует наилучшие доступные технологии, чтобы не допустить этого.

Разработка ТЭО проекта была начата еще в конце 2018 г. и к настоящему времени завершена. Но Sandfire отмечает, что принятие окончательного инвестиционного решения может быть отложено из-за эпидемии коронавируса.

Технически строительство шахты и сопутствующей инфраструктуры может начаться уже в июне текущего года после завершения оставшихся формальностей. Его срок оценивается в 2,5-3 года.

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