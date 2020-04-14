Германия надеется на окончание строительства Северного потока-2

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гай в интервью Интерфаксу рассказал о позиции своей страны относительно "Северного потока-2".



"Я, как и прежде, исхожу из того, что этот проект будет реализован, так как он рассчитан на долгосрочную перспективу. Те компании, которые участвуют в его реализации, должны сами оценить, как нынешний кризис на него повлияет, - отметил посол. - "Северный поток-2" является элементом нашей диверсифицированной энергетической политики, одним из важных источников энергоносителей, и таким образом он имеет значение для энергетической безопасности Германии и других европейских государств".



Также Геза Андреас фон Гай добавил, что в Германии придерживаются иной точки зрения, чем в США , относительно санкций: "Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые были объявлены со стороны США, в том числе и по отношению к проекту "Северный поток-2".



По словам посла, в Германии с большим интересом следят за дискуссиями среди стран-производителей энергоносителей по вопросам объемов производства и цены на нефть. "Мы заинтересованы в стабильности на рынке энергоносителей", - сказал он.

