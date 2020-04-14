Германия надеется на окончание строительства Северного потока-2

Германия надеется на окончание строительства Северного потока-2

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гай в интервью Интерфаксу рассказал о позиции своей страны относительно "Северного потока-2".

"Я, как и прежде, исхожу из того, что этот проект будет реализован, так как он рассчитан на долгосрочную перспективу. Те компании, которые участвуют в его реализации, должны сами оценить, как нынешний кризис на него повлияет, - отметил посол. - "Северный поток-2" является элементом нашей диверсифицированной энергетической политики, одним из важных источников энергоносителей, и таким образом он имеет значение для энергетической безопасности Германии и других европейских государств".

Также Геза Андреас фон Гай добавил, что в Германии придерживаются иной точки зрения, чем в США, относительно санкций: "Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые были объявлены со стороны США, в том числе и по отношению к проекту "Северный поток-2".

По словам посла, в Германии с большим интересом следят за дискуссиями среди стран-производителей энергоносителей по вопросам объемов производства и цены на нефть. "Мы заинтересованы в стабильности на рынке энергоносителей", - сказал он.


МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Ахметов за год потерял 600 позиций в списке ForbesАхметов за год потерял 600 позиций в списке Forbes
В Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услугВ Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услуг
Украина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусомУкраина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР расследует незаконное строительства жилого квартала в Пуще-ВодицеГБР расследует незаконное строительства жилого квартала в Пуще-Водице
Германия планирует направить 500 млрд евро компаниям, пострадавшим от пандемииГермания планирует направить 500 млрд евро компаниям, пострадавшим от пандемии
Украина отказалась от идеи строительства нового газопровода в ПольшуУкраина отказалась от идеи строительства нового газопровода в Польшу
Немецкие экологи выступили против достройки "Северного потока-2" зимой и веснойНемецкие экологи выступили против достройки "Северного потока-2" зимой и весной
"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь
Санкции против компаний-строителей "Северного потока-2" пропишут в оборонном бюджете СШАСанкции против компаний-строителей "Северного потока-2" пропишут в оборонном бюджете США
Экоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на БоржавеЭкоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на Боржаве
Германия требует от "Газпрома" вдвое сократить прокачку газа по OPALГермания требует от "Газпрома" вдвое сократить прокачку газа по OPAL
В РоSSии заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"В РоSSии заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"
Задержка запуска "Северного потока-2" обойдется РоSSии в 660 млн евроЗадержка запуска "Северного потока-2" обойдется РоSSии в 660 млн евро
Последние новости
Подгружаем последние новости