В Турции приостанавливают выпуск труб

Турецкая компания Erbosan Erciyas Boru, ежегодно выпускающая до 200 тыс. круглых и профильных сварных труб для использования в строительстве и различных отраслях промышленности, сообщила о приостановке производства на три месяца, до середины июля.



Как заявляет компания, эпидемия коронавируса привела к падению объема заказов как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Традиционно Erbosan Erciyas Boru отправляет порядка 50% своей продукции в США , страны ЕС и Ближнего Востока.



Цены на сварные трубы турецкого производства также значительно упали в последние недели параллельно с котировками на горячекатаные рулоны. В этой связи компания не видит иного выхода кроме временного прекращения выпуска продукции.



Ранее о выводе из эксплуатации части своих мощностей сообщил крупнейший производитель труб в Турции компания Borusan Mannesmann. Она также приостановила работу своего завода Vobarno в Италии.

