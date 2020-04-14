Shell отказалась от СП с Газпром нефтью

"Газпром нефть" и Shell решили отменить сделку о создании паритетного совместного предприятия "Меретояханефтегаз" по освоению пяти участков в ЯНАО с инвестициями в 130 млрд руб. Об этом пишет газета " Коммерсант ".



"Газпром нефть" сообщила о расторжении сделки с англо-голландской Shell по совместному освоению месторождений в ЯНАО. В сообщении Shell также указывается, что сделка не будет завершена в "связи с негативным воздействием внешних факторов". Стороны объявили о сделке год назад на Петербургском экономическом форуме. Предполагалось, что стороны на базе структуры "Газпром нефти" "Меретояханефтегаз" создадут совместное предприятие.



В СП должны были войти, помимо собственно Меретояхинского месторождения, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка. Геологические запасы проекта оценивались в 1,1 млрд тонн. Начальные инвестиции оценивались в 130 млрд руб., максимальный уровень добычи — в 10 млн тонн нефтяного эквивалента.



На фоне резкого падения цен на нефть Shell в конце марта объявила о сокращении инвестиций в этом году на 20%, до $20 млрд. Также компания собирается в следующие 12 месяцев сократить операционные расходы на 3–4 млрд долл. по сравнению с уровнем 2019 года.

