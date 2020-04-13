Цены на нефть падают, несмотря на рекордное сокращение добычи

Мировые цены на нефть 13 апреля начали несущественное падение несмотря на достигнутое историческое соглашение ОПЕК с остальными крупными экспортерами, в частности Россией , о сокращении добычи на 9,7%. Об этом сообщает CNN.

Цены на нефть

Стоимость американской нефти сорта WTI упала ниже $23 за баррель, а цены на нефть марки Brent упали на 0,3% до $31,38 за баррель.

Причины падения

Такое падение цен на нефть произошло из-за того, что аналитики считают сокращение объемов добычи на 9,7% будет недостаточным для того, чтобы предложение нефти соответствовало спросу на нее и стабилизировало цены.

Считается, что из-за коронавируса и введения карантина во всем мире спрос на нефть сократился гораздо больше, чем на 10%, поэтому сокращение добычи на 9,7% не приведет к стабилизации цен.

Предыстория

12 апреля страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на рекордные в истории показатели.

Ранее страны-члены APPO, которые не принимали участия в соглашении ОПЕК+, также обязались сделать свой вклад в глобальные усилия и скорректировать свою суточною добычу.

10 апреля, стало известно, что большинство стран ОПЕК и РоSSия достигли принципиальных договоренностей условия сокращения добычи нефти, а именно сократить в мае-июне 2020 года добычу на 10 млн баррелей в сутки.

Позже Bloomberg написал, что все договоренности будут действовать только при условии согласия Мексики. Как оказалось, Министр энергетики страны не согласилась на предварительные условия и покинула видеоконференцию, которая длилась 11 часов.

Согласие Мексики было позже получено благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа. Так, Соединенные Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, приняв на себя часть ее обязательств – 250-300 тыс баррелей, заявил в пятницу президент США .

Одна из крупнейших компаний Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае с субботы на воскресенье, поскольку переговоры относительно соглашения ОПЕК + не были завершены.