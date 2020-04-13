Visa на 50% увеличила лимит для бесконтактных операций без пин-кода
Visa увеличила лимиты для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты, то есть не нужно вводить пин-код. Для Украины этот лимит увеличен до 1500 гривен, сообщила пресс-служба компании.
Что изменилось для покупателей
- Теперь покупатели смогут оплачивать более крупные покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту.
- Новый платежный лимит без ввода пин-кода на 50% выше предыдущего, который составлял 1000 гривен.
В компании напомнили, что при использовании решений на базе Visa Token Service, в частности, при бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часами, вводить пин-код не требуется при транзакциях на любую сумму.
Преимущества бесконтактных платежей
В компании отмечают, что бесконтактная технология обеспечивает самый быстрый, удобный и надежный способ оплаты как для покупателей, так и для продавцов, позволяя совершать платежи в одно касание.
Помимо удобства, бесконтактные платежи с сервисом Visa Easy Payment отличаются одним из самых низких уровней мошенничества среди всех типов платежей.
Следующий шаг – тесное сотрудничество с представителями розничной торговли и банками для реализации необходимых технических изменений в точках продаж.
Ранее сообщалось
- С начала апреля Приватбанкснизил тарифы на «безопасные для здоровья» международные переводы с помощью карт Visa.
- Сейчас мгновенный перевод с карты Visa зарубежного банка на карту Visa Приватбанка через веб или мобильную версию Приват24 можно осуществить по более низкому тарифу 1,5% от суммы перевода.
- Тариф для p2p-переводов на карты Visa иностранных банков с карт Приватбанка составляет 1% (min $1) от суммы перевода.
- Кроме того, до конца мая клиенты банка, которые отправляют или получают международные переводы на карты Visa, получат кешбек в размере 100 грн.