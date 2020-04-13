Суд перенес рассмотрение дела Суркисов и Приватбанка на 27 апреля

Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение кассационной жалобы НБУ, Кабинета министров и Приватбанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов касательно Приватбанка 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в фейсбуке.

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Напомним, ранее очередное заседание Большой палаты Верховного суда планировалось на 16 апреля, но его перенесли.

«Потенциальные последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации Приватбанка. Ведь судебные процессы по искам экс-владельцев о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения „дела семьи Суркисов“, – отмечается в сообщении.

Чем закончилось предыдущее заседание

На предыдущем заседании 17 марта, которое длилось более 9,5 часов, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве на неопределенный срок для подготовки решения.

Что требуют Суркисы

Отменить решение НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами.

Признать недействительными договоры обмена их средств на акции Приватбанка (bail-in).

Почему важен этот суд В ходе национализации Приватбанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) — эмитентом еврооблигаций — подлежали процедуре bail-in и были принудительно обменены на акции дополнительной эмиссии банка, которые впоследствии были проданы Минфину за менее чем 1 грн.

В капитал были конвертированы три выпуска еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016-го, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Договоры обмена обязательств (bail-in) на акции допэмиссии Приватбанка и последующие договоры продажи акций государству являются технической процедурой национализации банка.

Также решение в пользу Суркисов будет означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять порядка 29 млрд грн (сумма bail-in).

Bail-in — процедура, осуществляемая на промежуточном этапе между отзывом лицензии банка и обычной санацией. Она позволяет использовать при финансовом оздоровлении банка не средства государства, а средства кредиторов. В итоге, кредиторы превращаются в акционеров, а их денежные требования – в акции.

Предыстория

19 апреля суд отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, которым определен перечень связанных с банком физических и юридических лиц. На оба эти решения Кабмин, НБУ и Приватбанк уже подали апелляции.

Окружной админсуд Киева 17 мая обязал Приватбанк вернуть лично семье Суркисов 1,048 млрд грн, $266,2 тыс. и 8 тыс. евро.