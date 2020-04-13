Рада приняла «антикризисные» изменения в бюджет-2020. Дефицит бюджета увеличен в 3 раза

13 апреля Верховная Рада приняла закон об изменениях в госбюджет на 2020 год, связанных с созданием фонда противодействия коронавируса.

Рада приняла «антикризисные» изменения в бюджет-2020. Дефицит бюджета увеличен в 3 раза

«За» законопроект № 3279-д проголосовали 249 депутатов.

Что меняет документ

Государственные доходы на 2020 год уменьшатся на 119,74 миллиарда гривен — это 11% всех доходов, которые ранее ожидали получить как в виде налогов, так и в качестве прибыли госкомпаний.

Дефицит бюджета предлагают увеличить более чем 3 раза — с 96,27 миллиарда гривен до 298,4 миллиарда гривен.

Расходы бюджета вырастут на 82,39 миллиарда гривен, из которых 64,67 миллиарда гривен составит специальный фонд противодействия коронавируса. Вместе с тем, львиная доля государственных расходов в бюджете сократится.

В Кабмине ожидают падения ВВП на 4,8% и номинальный ВВП на уровне 3 трлн 985 млрд грн.

Инфляция на конец года (декабрь к декабрю) — 11,6% (ранее 5,6%)

Уровень безработицы вырастет до 9,4%, а среднемесячная зарплата (брутто) составит 10,7 тыс. грн (-4,5% с учетом инфляции).

Ожидается снижение экспорта товаров и услуг на 5,5% по сравнению с 2019 годом (до $59,9 млрд), импорта — на 10% (до $88,3 млрд). Дефицит торгового баланса — $8,3 млрд.

Что еще изменили в бюджете

  • В нем уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн.

  • Восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн. Кабмин предлагал 2,5 млрд грн.

  • Финансирование правоохранительных органов в новом бюджете сократят, но расходы на МВД увеличат.

  • Финансирование проекта «Большое строительство дорог» не сократили. В целом за 2020 планируется построить более 6 тыс. км дорог государственного и местного значения.

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