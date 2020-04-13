Новостей.COM ⇒
2020-04-13
Новый бюджет предусматривает 143 миллиарда недопоступления от налогов
В законопроекте об изменениях в бюджет на 143 миллиарда гривен уменьшены поступления от налогов. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, передает ЭП.
Фото: espreso.tv
На сколько уменьшили доходы бюджета
- В финальной версии документа доходы госбюджета уменьшены на 120 млрд грн, то есть на 11% (с 1095,6 до 975,8 млрд грн).
- В свою очередь, поступления от налогов уменьшатся на 143 млрд грн.
Предполагается, что часть доходов компенсируют за счет изъятия в бюджет еще большей доли прибыли государственных предприятий.
Если раньше планировалось, что госпредприятия перечислят в бюджет 41,3 млрд грн, сейчас эта цифра увеличилась на 26,7 млрд грн — до 68 млрд грн.
Какие налоговые поступления сократятся
Согласно документу, больше всего «упадут» такие налоговые поступления:
- по НДС с ввезенных в Украину товаров (-45,7 млрд грн);
- НДС с произведенных в Украине товаров (-21,4 млрд грн);
- НДФЛ (-18,5 млрд грн);
- налог на прибыль предприятий (-20,7 млрд грн);
- рентная плата за пользование недрами на добычу газа (-20,5 млрд грн).
Что еще изменили в бюджете
- Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.
- В нем уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн.
- Восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн. Кабмин предлагал 2,5 млрд грн.
- Финансирование правоохранительных органов в новом бюджете сократят, но расходы на МВД увеличат.
- Финансирование проекта «Большое строительство дорог» не сократили. В целом за 2020 планируется построить более 6 тыс. км дорог государственного и местного значения.