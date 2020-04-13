Новый бюджет предусматривает 143 миллиарда недопоступления от налогов

В законопроекте об изменениях в бюджет на 143 миллиарда гривен уменьшены поступления от налогов. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, передает ЭП.

Фото: espreso.tv

На сколько уменьшили доходы бюджета

В финальной версии документа доходы госбюджета уменьшены на 120 млрд грн, то есть на 11% (с 1095,6 до 975,8 млрд грн).

В свою очередь, поступления от налогов уменьшатся на 143 млрд грн.

Предполагается, что часть доходов компенсируют за счет изъятия в бюджет еще большей доли прибыли государственных предприятий.

Если раньше планировалось, что госпредприятия перечислят в бюджет 41,3 млрд грн, сейчас эта цифра увеличилась на 26,7 млрд грн — до 68 млрд грн.

Какие налоговые поступления сократятся

Согласно документу, больше всего «упадут» такие налоговые поступления:

по НДС с ввезенных в Украину товаров (-45,7 млрд грн);

НДС с произведенных в Украине товаров (-21,4 млрд грн);

НДФЛ (-18,5 млрд грн);

налог на прибыль предприятий (-20,7 млрд грн);

рентная плата за пользование недрами на добычу газа (-20,5 млрд грн).

Что еще изменили в бюджете