Новый бюджет предусматривает 143 миллиарда недопоступления от налогов

В законопроекте об изменениях в бюджет на 143 миллиарда гривен уменьшены поступления от налогов. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, передает ЭП.

Новый бюджет предусматривает 143 миллиарда недопоступления от налогов
Фото: espreso.tv

На сколько уменьшили доходы бюджета

  • В финальной версии документа доходы госбюджета уменьшены на 120 млрд грн, то есть на 11% (с 1095,6 до 975,8 млрд грн).
  • В свою очередь, поступления от налогов уменьшатся на 143 млрд грн.

Предполагается, что часть доходов компенсируют за счет изъятия в бюджет еще большей доли прибыли государственных предприятий.

Если раньше планировалось, что госпредприятия перечислят в бюджет 41,3 млрд грн, сейчас эта цифра увеличилась на 26,7 млрд грн — до 68 млрд грн.

Какие налоговые поступления сократятся

Согласно документу, больше всего «упадут» такие налоговые поступления:

  • по НДС с ввезенных в Украину товаров (-45,7 млрд грн);
  • НДС с произведенных в Украине товаров (-21,4 млрд грн);
  • НДФЛ (-18,5 млрд грн);
  • налог на прибыль предприятий (-20,7 млрд грн);
  • рентная плата за пользование недрами на добычу газа (-20,5 млрд грн).

Что еще изменили в бюджете

  • Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.
  • В нем уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн.
  • Восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн. Кабмин предлагал 2,5 млрд грн.
  • Финансирование правоохранительных органов в новом бюджете сократят, но расходы на МВД увеличат.
  • Финансирование проекта «Большое строительство дорог» не сократили. В целом за 2020 планируется построить более 6 тыс. км дорог государственного и местного значения.


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