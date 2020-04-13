ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе

Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию. При этом цена электроэнергии в Украине в 4-5 раз выше, чем в этих странах.



Об остановке экспорта электроэнергии из Бурштынского энергоострова (БуОС) свидетельствуют данные Оператора систем передачи НЭК "Укрэнерго" о состоянии энергоблоков ТЭС и АЭС, передает БизнесЦензор.



По состоянию на 13 апреля работают три из девяти блоков Бурштынской ТЭС, что хватает лишь на покрытие потребления в БуОс.



Бурштынская ТЭС – производит 90% электроэнергии в БуОс. При этом, экспорт электроэнергии в Европу возможен только из БуОс, который синхронизирован с европейской энергосистемой.



Согласно данным ГП "Оператор рынка" цена электроэнергии в базе (Base) на рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине составляет 40,8 евро/МВт*ч в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) и 50,6 евро/МВт*ч в БуОс.



Соответствующая цена в Румынии и Венгрии составляет около 11 евро/МВт*ч, что в 4 раза дешевле, чем в ОЭС Украины и в 5 раз дешевле, чем в БуОс.

