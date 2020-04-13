ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе

ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе

Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию. При этом цена электроэнергии в Украине в 4-5 раз выше, чем в этих странах.

Об остановке экспорта электроэнергии из Бурштынского энергоострова (БуОС) свидетельствуют данные Оператора систем передачи НЭК "Укрэнерго" о состоянии энергоблоков ТЭС и АЭС, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 13 апреля работают три из девяти блоков Бурштынской ТЭС, что хватает лишь на покрытие потребления в БуОс.

Бурштынская ТЭС – производит 90% электроэнергии в БуОс. При этом, экспорт электроэнергии в Европу возможен только из БуОс, который синхронизирован с европейской энергосистемой.

Согласно данным ГП "Оператор рынка" цена электроэнергии в базе (Base) на рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине составляет 40,8 евро/МВт*ч в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) и 50,6 евро/МВт*ч в БуОс.

Соответствующая цена в Румынии и Венгрии составляет около 11 евро/МВт*ч, что в 4 раза дешевле, чем в ОЭС Украины и в 5 раз дешевле, чем в БуОс.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Ахметов за год потерял 600 позиций в списке ForbesАхметов за год потерял 600 позиций в списке Forbes
В Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услугВ Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услуг
Украина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусомУкраина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Экспорт лома из Украины в марте рухнул на 95,6%Экспорт лома из Украины в марте рухнул на 95,6%
В Кабмине ожидают падения ВВП на 3,9% из-за коронавирусаВ Кабмине ожидают падения ВВП на 3,9% из-за коронавируса
Украина сократила экспорт и импорт товаровУкраина сократила экспорт и импорт товаров
Спотовые цены на газ в Европе обновили минимумСпотовые цены на газ в Европе обновили минимум
В марте Бразилия увеличила экспорт чугунаВ марте Бразилия увеличила экспорт чугуна
Ущерб для мировой экономики из-за пандемии оценивается более чем в 5 трлн долл.Ущерб для мировой экономики из-за пандемии оценивается более чем в 5 трлн долл.
Worldsteel отложила публикацию прогноза по стали из-за COVID-19Worldsteel отложила публикацию прогноза по стали из-за COVID-19
Airbus сокращает производство из-за коронавирусаAirbus сокращает производство из-за коронавируса
Саудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпанийСаудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпаний
Укрэнерго прекращает импорт электроэнергии с РФ и Беларуси до 24 маяУкрэнерго прекращает импорт электроэнергии с РФ и Беларуси до 24 мая
Последние новости
Подгружаем последние новости