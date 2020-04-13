Рынок криптовалют открыл неделю падением. Причина — предложение Европарламента

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 13 апреля, снижаются в цене на фоне предложения Европарламента касательно цифровых активов. Об этом говорится в комментарии аналитиков Forex Club.

Рынок криптовалют открыл неделю падением. Причина — предложение Европарламента
Фото: m.day.kyiv.ua

Что предложил Европарламент

Сообщается, что парламент ЕС обратился с рекомендацией расширить понятие цифровых активов и перечень регулируемых предприятий, работающих в еврозоне.

На сколько выросли криптовалюты

На этом фоне курс Bitcoin за сутки, по данным Libertex, снизился на 2,1% – до $6675, при капитализации $122,5 млрд.

Ethereum подешевел на 2,12% – до $152,7, с капитализацией $16,9 млрд.

XRP опустился в цене на 2,77% – до $0,1822, при капитализации $8 млрд.

Litecoin подешевел на 4,85% – до $39,9, с капитализацией $2,6 млрд.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла $190,9 млрд.

Прогноз на неделю

По прогнозам аналитиков Forex Club, рынок в ближайшее время продолжит идти вниз:

  • Bitcoin может подешеветь до $6500;
  • Ethereum – до $150;
  • XRP – до $0,17;
  • Litecoin – до $38.

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