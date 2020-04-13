Рынок криптовалют открыл неделю падением. Причина — предложение Европарламента
Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 13 апреля, снижаются в цене на фоне предложения Европарламента касательно цифровых активов. Об этом говорится в комментарии аналитиков Forex Club.
Что предложил Европарламент
Сообщается, что парламент ЕС обратился с рекомендацией расширить понятие цифровых активов и перечень регулируемых предприятий, работающих в еврозоне.
На сколько выросли криптовалюты
На этом фоне курс Bitcoin за сутки, по данным Libertex, снизился на 2,1% – до $6675, при капитализации $122,5 млрд.
Ethereum подешевел на 2,12% – до $152,7, с капитализацией $16,9 млрд.
XRP опустился в цене на 2,77% – до $0,1822, при капитализации $8 млрд.
Litecoin подешевел на 4,85% – до $39,9, с капитализацией $2,6 млрд.
Общая капитализация рынка криптовалют достигла $190,9 млрд.
Прогноз на неделю
По прогнозам аналитиков Forex Club, рынок в ближайшее время продолжит идти вниз:
- Bitcoin может подешеветь до $6500;
- Ethereum – до $150;
- XRP – до $0,17;
- Litecoin – до $38.