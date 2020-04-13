Госслужба занятости упростила регистрацию безработных граждан

Необходимо заполнить два заявления и переслать их по электронной почте или положить их в ящик для корреспонденции.

Государственная служба занятости упростила процедуру подачи документов в центры занятости для регистрации безработных.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чтобы получить статус безрабоного, нужно заполнить два заявления: о предоставлении статуса безработного и назначении пособия. Подать его можно двумя способами - на электронную почту центра занятости или через ящик для корреспонденции непосредственно в самом центре занятости.

Если гражданин решил отправить заявления по электронной почте:

1) Нужно заполнить заявления собственноручно по образцу, сфотографировать или отсканировать их. Дальше - отправить на email центра занятости, где безработный планирует находиться на учете. В теме нужно указать фамилию, имя, отчество. Электронные адреса центров занятости размещены на сайте.

2) Если есть техническая возможность, нужно скачать заявление, распечатать и заполнить их. После этого подписать собственноручно, отсканировать (или сфотографировать) и отправить на email центра занятости. Так же нужно указать в теме письма фамилию, имя, отчество.

Фото: dcz.gov.ua

Если гражданин решил подать заявление через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости:

1) Если есть техническая возможность, нужно скачать заявление, распечатать и заполнить дома, сложить их в конверт или соединить другим удобным способом;

2) Также можно заполнить заявления непосредственно возле ящика в центре занятости. Здесь следует помнить, что для заполнения заявлений понадобятся паспортные данные, номер идентификационного кода, данные об образовании и предыдуще трудовой деятельности. Заявления нужно положить в ящик для корреспонденции (в рабочие часы рабочего дня).

Фото: dcz.gov.ua

Напомним, по состоянию на 13 апреля, в Украине за неделю количество безработных выросло на 36 200 и составило 387 500 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Ахметов за год потерял 600 позиций в списке ForbesАхметов за год потерял 600 позиций в списке Forbes
В Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услугВ Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услуг
Украина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусомУкраина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за неделю количество безработных выросло на 36 000В Украине за неделю количество безработных выросло на 36 000
За 2019 год количество безработных в Киеве снизилось на 5,2%За 2019 год количество безработных в Киеве снизилось на 5,2%
Кабмин поддержал субсидии для граждан, уволенных с работы во время карантинаКабмин поддержал субсидии для граждан, уволенных с работы во время карантина
Служба занятости рассказала о выплатах безработным во время карантинаСлужба занятости рассказала о выплатах безработным во время карантина
Пенсии в Украине повысят на 500 грн гражданам старше 80 летПенсии в Украине повысят на 500 грн гражданам старше 80 лет
"Уровень налоговой культуры граждан повышается", - Верланов о результатах декларирования-2019"Уровень налоговой культуры граждан повышается", - Верланов о результатах декларирования-2019
Проектировщиком новой полосы в аэропорту в Днепре может стать компания гражданина РФПроектировщиком новой полосы в аэропорту в Днепре может стать компания гражданина РФ
«Сделать страну более привлекательным местом для работы среди молодежи»: Польша освободит от налога на доход граждан до 26 лет
Госслужба финансового мониторинга договорилась о сотрудничестве с финансовой разведкой ЯпонииГосслужба финансового мониторинга договорилась о сотрудничестве с финансовой разведкой Японии
В центре занятости назвали самую высокооплачиваемую вакансию в КиевеВ центре занятости назвали самую высокооплачиваемую вакансию в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости