Сколько украинских предпринимателей закрыло ФОП. Данные Минцифры

Министерство цифровой трансформации поделилось первыми данными с момента запуска онлайн-услуг для ФОПов на госпортале «Дія». Об этом говорится в сообщении министерства в фейсбуке.

Новые цифры

За неделю через «Дія» было открыто 415 ФОПов, закрыто — 368 ФОПов, изменены данные по 630 ФОПов.

Всего с момента запуска портала было подано 2224 заявки.

Рекомендации

Минцифры порекомендовало украинцам проверять указанные данные перед подачей заявки, а именно:

проверять название своей улицы

не забывать указывать номер квартиры

не заполнять поле «тип помещения», если заявитель проживает в частном доме

Также ведомство отметило, что украинцы должны подписывать заявление своей квалифицированной электронной подписью (КЭП).

«Ни одно другое лицо (даже государственный регистратор) не сможет подписать заявление на портале «Дія» вместо вас», — подчеркнуло Минцифры.

Ранее сообщалось

Начать предпринимательскую деятельность в марте решили 19428 человек. За этот период закрылись 16956 ФОП.

Если сравнить с предыдущим месяцем, то оба показателя уменьшились примерно на 60%. Так, в феврале было открыто 31870 ФОП, а закрыто – 29803.

9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов физлиц-предпринимателей (ФОП), которое планируют запустить в июне.