Регулятор объяснил, почему инфляция в марте замедлилась

В марте потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3% (с 2,4% в феврале). В месячном измерении цены выросли на 0,8%. Об этом говорится в комментарии регулятора.

Регулятор объяснил, почему инфляция в марте замедлилась

Что говорят в НБУ

«Инфляция, ожидаемо, была ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. При этом признают, что ее замедление было существеннее прогнозного в Инфляционным отчет за январь 2020 года», — говорится в сообщении.

В НБУ уточняют, что рост цен сдерживали несколько факторов:

  • снижение цен на энергоносители на мировых рынках;
  • прошлогоднее укрепление гривны;
  • увеличение предложения сырых продуктов питания.

Эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабления гривны и ажиотажного спроса на некоторые товары после введения карантина.

Как изменились цены

В итоге, рост потребительских цен почти не изменился и составил 3,1% г/г (3,0% г/г в феврале). При этом динамика цен по компонентам была разнонаправленной.

Падение цен на непродовольственные товары замедлилось до 1,9% г/г. В частности, из-за ослабления гривны в марте уменьшились темпы падения цен на одежду и обувь, электронику, бытовую технику, автомобили. Этот же фактор вместе с увеличением спроса повлиял на ускорение темпов роста цен на медтовары и лекарства, мыло, туалетную бумагу.

Рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки замедлился до 3,9% г / г. Высокий урожай зерновых способствовал снижению темпов подорожания хлеба и мучных изделий.

Замедлился роста цен и на молочные продукты.

Темпы роста стоимости услуг снизились (до 9,9% г/г). В НБУ это связывают, прежде всего, с введением карантина во второй половине марта. При этом из-за распространения коронавируса и ослабления гривны ускорилось удорожание страхования здоровья.

Цены на сырые продукты питания снизились (на 1,1% г/г).

В Нацбанке отмечают, что некоторые товары (гречка, чеснок, лимоны, говядина, свинина) подорожали из-за ажиотажного спроса и сужения предложения после введения карантина. В тоже время цены на овощи, в том числе борщевого набора, оставались ниже прошлогодних, хотя и выросли в течение месяца.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 5,5% г/г). На это, в первую очередь, повлияло снижение стоимости газа для населения (на 39,2% г/г) — на тарифах сказались низкие цены, как на мировом, так и внутреннем рынке. Дешевый газ также способствовал снижению стоимости отопления и горячей водыПри этом ускорился рост цен на холодную воду из-за увеличения производственных затрат (зарплаты и расходные материалы). Умеренно росли цены на алкогольные напитки.

Топливо продолжило дешеветь (на 7,7% г/г), чему способствовало существенное снижение мировых цен на нефть.

В НБУ отмечают, что, несмотря на замедление инфляции в годовом измерении, в марте риски ускорения роста потребительских цен усилились из-за распространения коронавируса. Среди них — ажиотажный спрос на некоторые товары и осложнение логистики.

Кроме этого, исчерпывается эффект прочной гривны, который существенно тормозил инфляцию в предыдущие месяцы.

Регулятор планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год с учетом всех факторов и опубликовать его 23 апреля.

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