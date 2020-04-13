Страны ОПЕК+ договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Об этом пишет ЭП со ссылкой на агентство Reuters.

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Детали переговоров

ОПЕК, РоSSия и другие нефтедобывающие страны договорились в воскресенье сократить добычу на рекордную сумму, что составляет около 10% мирового предложения, для поддержки цен на нефть в условиях пандемии коронавируса.

Группа, известная как ОПЕК+, согласилась сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня после компромисса с Мексикой, сообщили два собеседника издания, знакомые с деталями договоренностей.

Позже Министерство энергетики Казахстана подтвердило изданию информацию о том, что группа стран ОПЕК + согласилась сократить мировую добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев, начиная с 1 мая.

Предыстория

Ранее страны-члены APPO, которые не принимали участия в соглашении ОПЕК+, также обязались сделать свой вклад в глобальные усилия и скорректировать свою суточную добычу.

10 апреля, стало известно, что большинство стран ОПЕК и РоSSия достигли принципиальных договоренностей условия сокращения добычи нефти, а именно сократить в мае-июне 2020 года добычу на 10 млн баррелей в сутки.

Позже Bloomberg написал, что все договоренности будут действовать только при условии согласия Мексики. Как оказалось, министр энергетики страны не согласилась на предварительные условия и покинула видеоконференцию, которая длилась 11 часов.

Согласие Мексики было позже получено благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа. Так, Соединенные Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, приняв на себя часть ее обязательств – 250-300 тыс баррелей, заявил в пятницу президент США .

Одна из крупнейших компаний Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае с субботы на воскресенье, поскольку переговоры относительно соглашения ОПЕК + не были завершены.