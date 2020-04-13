ВВП США может сократиться на 40% — JPMorgan

Экономисты крупнейшей американской банковской группы JPMorgan опубликовали еще более неутешительный прогноз, который теперь предусматривает сокращение валового внутреннего продукта страны на 40% во втором квартале. Об этом пишет dt.ua со ссылкой на телеканал CNBC.

ВВП США может сократиться на 40% — JPMorgan

Прогноз

Они также прогнозируют рост уровня безработицы в апреле до 20% или 25 миллионов рабочих мест.

В более раннем прогнозе экономисты говорили, что ВВП США во втором квартале снизится на 25%.

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о создании второй оперативной группы по коронавирусу, которая будет заниматься только восстановлением работы экономики Соединенных Штатов. США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19.

ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ускорения роста украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020 году и 3,8% в 2021 году благодаря частному потреблению и инвестициям.

Кабинет министров ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту в ранее опубликованном макроэкономическом прогнозе на 2020 год.

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