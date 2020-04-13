Нацрегулятор признал группу Easy Pay небанковской финансовой группой

9 апреля Нацкомфинуслуг признала ОДО «Финансовая компания „Абекор“, ООО „Финансовая компания “Контрактовый дом» и ООО «Финансовая компания » Украинские платежные системы" небанковской финансовой группой Easy Pay. Об этом говорится в документе регулятора.

Детали

Ответственным лицом небанковской группы определено ООО «Финансовая компания „Контрактовый дом“.

Сектору консолидированного надзора в течение пяти рабочих дней с даты принятия этого решения сообщить ответственному лицу о признании финансовой группы Easy Pay.

Что известно о компаниях

Финансовая компания „Абекор“ зарегистирована в 2014 году. Уставный капитал 5 млн грн.

Финансовая компания „Контрактовый дом“ основано в 2007 году, специализируется на предоставление населению финансовых услуг.

Предыстория

В январе 2020 года платежная система EasyPay выпустила виртуальную платежную карту, которая привязана к номеру пользователя и его аккаунту в EasyPay.