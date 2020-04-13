Новая сделка ОПЕК+ откинет нефтедобычу РоSSии на 17 лет назад — СМИ

Страны-участницы ограничительного пакта ОПЕК+ согласовали план сокращения глобальной нефтедобычи на 23% с мая. Если в пятницу мировые производители договорятся об имплементации сделки, это отбросит РФ на уровень производства 17-летней давности. Об этом пишет Лига со ссылкой на Reuters.

Детали сделки

Согласно документам ОПЕК+, группа сократит добычу на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне.

Все участники ОПЕК+ снизят производство на 23%, Саудовская Аравия и РоSSия — на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая, Ирак — более чем на 1 миллион баррелей в сутки.

С июля и до конца года сокращение будет снижаться и составит 8 миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 6 миллионов баррелей, показали документы.

Как отмечает издание, беспрецедентное сокращение добычи откинет РФ на уровень добычи 17-летней давности.

В 2003 году РФ произвела 421 миллион тонн нефти — примерно 8,45 миллиона баррелей в сутки, исходя из коэффициента баррелизации 7,33.

Предыстория

Члены ОПЕК+ по итогам переговоров в четверг, 9 апреля, договорились о том, что с 1 мая и до конца июня снижение добычи нефти составит 10 млн баррелей в день.