На Ближнем Востоке уже негде хранить нефть

На Ближнем Востоке уже негде хранить нефть

Операторы терминала в Фуджейре (ОАЭ) отклоняют запросы трейдеров и НПЗ на хранение сырой нефти и нефтепродуктов, сообщает Bloomberg. Год назад свободных нефтехранилищ здесь было более чем достаточно.

Отсутствие места для хранения нефти резко повышает расходы трейдеров, которые выступают посредниками между производителями и потребителями. Дефицит нефтехранилищ затрудняет балансировку рынка, а обвал цен на черное золото лишь усугубляет ситуацию.

"Если нефтяные баки уже кем-то арендованы или заполнены, то трейдерам приходится покупать меньше нефти, - отмечает старший экономист дубайского банка Emirates NBD. - А это в свою очередь приводит к остановке добычи в некоторых местах".

Спрос на нефтехранилища, которые являются неотъемлемой частью мировой энергетической цепочки, достиг многолетних рекордных значений. От Сингапура до Кушинга баки почти под завязку заполнены нефтью, бензином и другими нефтепродуктами. В Фуджейре, которая является "нефтяными воротами" Ближнего Востока, места для хранения не осталось совсем.

"Нашей текущей мощности определенно не хватает", - отмечает коммерческий директор Fujairah Oil Terminal FZC (оператор нефтяного терминала Фуджейры).

Ситуацию в Фуджейре не улучшит даже новая сделка ОПЕК+, отмечает Bloomberg. Сокращения мировой добычи на 10 млн б/с будет недостаточно, чтобы компенсировать обвал спроса, который Trafigura оценивает в 35 млн б/с (треть привычного мирового потребления).

За последний год запасы керосина и других тяжелых дистиллятов в Фуджейре выросли на 30%, до 15,4 млн баррелей. Официальная статистика по запасам сырой нефти здесь отсутствует, отмечает Bloomberg. Владельцы терминала планируют увеличить мощность своих хранилищ на 62 млн баррелей, однако это произойдет не раньше следующего года.

"Мировые нефтехранилища скоро будут полностью заполнены из-за резкого падения спроса", - предупреждает главный аналитик по нефти Energy Aspects Амрита Сен.


МинПром по материалам Profinance

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