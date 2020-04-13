Карантин ускоряет инфляцию – НБУ

Карантин ускоряет инфляцию – НБУ

В марте 2020 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3% (с 2,4% в феврале). За месяц цены выросли на 0,8%, сообщил Национальный банк Украины.

Рост цен сдерживали несколько факторов: существенное удешевление энергоносителей на мировых рынках; отражение эффектов прошлогоднего укрепления гривны; увеличение предложения сырых продуктов питания, в частности вследствие теплой погоды. Эти факторы перевесили влияние на цены мартовского ослабление гривны и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантина.

Однако риски ускорения роста потребительских цен усилились. Главные причины этого – ажиотажный спрос на отдельные товары и осложнения логистики в условиях карантина. Кроме этого, исчерпывается эффект крепкой гривни, которые существенно тормозил инфляцию в предыдущие месяцы.

Эти и другие факторы будут учтены при пересмотре макроэкономического прогноза, результаты которого НБУ представит 23 апреля.

МинПром по материалам Фокус

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